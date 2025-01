Juan Fernández: el PP estarà "encantat" si Junts i Vox donen suport a una moció de censura a Sánchez

Defensa que el Parlament investigui Dalmases (Junts) després de les acusacions d'assetjament

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha afirmat aquest dilluns que els populars estaran "encantats" si Junts i Vox decideixen donar suport a una eventual moció de censura contra el president del Govern central, Pedro Sánchez.

En una roda de premsa a la seu del partit a Barcelona, Fernández ha assegurat que els populars estaran "encantats de coincidir" en votacions amb els de Carles Puigdemont, textualment, a favor dels espanyols, entre les quals una possible moció de censura.

"Si en aquest cas, Junts i altres partits com Vox volen coincidir en una moció de censura per fer 'reset' a la política espanyola, també estarem encantats", ha expressat preguntat per la voluntat del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de presentar una moció si Junts la defensa.

Ho ha valorat així després que el líder de Vox, Santiago Abascal, hagi obert la porta aquest diumenge a la possibilitat de donar suport a una moció de censura dels populars juntament amb Junts.

"RESETEJAR" LA POLÍTICA ESPANYOLA

"Quina millor mesura en favor dels espanyols, i en aquest cas dels catalans, que resetejar la política espanyola i portar la decència i la responsabilitat a la política espanyola?", ha afegit sobre la possible iniciativa.

Tot i així, ha marcat com a línia vermella que no se sotmetran "a xantatges ni a condicions" i s'ha mostrat convençut que els espanyols entendran que és una qüestió important, que el PP estarà encantat de plantejar, en les seves paraules.

NEGOCIACIÓ DE PRESSUPOSTOS

En el marc de la negociació pressupostària a Catalunya, Fernández ha critica el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els socialistes per ser "incapaços de donar un cop sobre la taula i posar ordre" per arribar a un acord per als comptes de la Generalitat 2025.

Ha lamentat que a ERC no li interessi "entrar en una dinàmica negociadora" i que, textualment, els catalans tinguin segrestada la possibilitat de tenir uns comptes.

INVESTIGAR DALMASES

Sobre les acusacions de la periodista Marta Roqueta per presumptes maltractaments psicològics per part del diputat de Junts Francesc de Dalmases, per les quals els grups d'ERC, els Comuns i la CUP han demanat al president del Parlament, Josep Rull, que "activi els mecanismes parlamentaris existents", Fernández ha reclamat que la cambra catalana hauria d'investigar els fets.

"Si els fets es demostren que són una realitat, que són certs, prendre les decisions oportunes per multar o posar les sancions que toquin a aquest diputat, o si aquests fets revesteixen la gravetat que diuen poder revestir, el més normal és que aquest diputat dimiteixi", ha afegit.