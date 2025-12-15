Publicat 15/12/2025 18:38

Juan Fernández (PP) demana el tancament "immediat" del CAS de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha demanat aquest dilluns el tancament "immediat" del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) i ha qualificat d'irresponsabilitat i negligència que es trobi prop d'una escola.

En un comunicat, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, d'"utilitzar el barri de la Mina com un plató de televisió per anunciar pluges de milions i per maquillar la trista realitat que viuen els veïns".

El PP demana al Govern traslladar el CAS a una altra ubicació en considerar que "el que fa és normalitzar una conducta d'alt risc obligant els menors a conviure físicament amb el consum de drogues".

