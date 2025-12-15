Juan Fernández (PP) demana el tancament "immediat" del CAS de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha demanat aquest dilluns el tancament "immediat" del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) i ha qualificat d'irresponsabilitat i negligència que es trobi prop d'una escola.
En un comunicat, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, d'"utilitzar el barri de la Mina com un plató de televisió per anunciar pluges de milions i per maquillar la trista realitat que viuen els veïns".
El PP demana al Govern traslladar el CAS a una altra ubicació en considerar que "el que fa és normalitzar una conducta d'alt risc obligant els menors a conviure físicament amb el consum de drogues".