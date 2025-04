Juan Fernández (PP) demana al PSC "copiar" a la Mina de Sant Adrià (Barcelona) les polítiques d'Albiol

Veu el barri com l'exemple del "fracàs" de les polítiques dels socialistes, Junts i ERC

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha instat aquest divendres el PSC a "copiar" les polítiques que impulsa l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), on governen els socialistes.

"Els donem permís, sense cap problema, per copiar les polítiques de seguretat del nostre alcalde Xavier García Albiol a Badalona", ha expressat en unes declaracions als mitjans al carrer Venus de la Mina, on al gener es va produir un tiroteig pel qual es va detenir 9 persones.

Acompanyat d'Irene Pardo i Desiré Aguilar, regidores del PP a l'Ajuntament de Sant Adrià, Fernández ha assegurat que el principal objectiu de les polítiques d'Albiol és "ser al carrer, portar la policia al carrer, lluitar contra tota la delinqüència i pressionar policialment aquells que fan la vida impossible als veïns".

En la seva opinió, la Mina és l'exemple del "fracàs" de les polítiques del PSC, Junts i ERC durant els últims anys a la Generalitat, i dels socialistes a l'ajuntament.

MALES DECISIONS

Per Fernández, han condemnat el barri de la Mina a la "marginalitat perquè no han actuat quan havien d'actuar, no han fet una planificació important i positiva per als veïns, i sobretot perquè han pres les pitjors decisions que es poden prendre" en situacions de conflictivitat.

"Posar una narcosala a pocs metres d'una escola de primària és el pitjor error que pots fer, a part de ser una greu irresponsabilitat", ha comentat com a exemple.