Juan Fernández (PP) demana que Paneque comparegui i doni explicacions per l'informe del Hard Rock

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha demanat aquest dimecres la compareixença de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, perquè "posi llum" a les conseqüències que es poden derivar de la paralització del Hard Rock, després de difondre's un informe que avala aturar el macroprojecte sense pagar indemnitzacions.

En una roda de premsa al Parlament, Fernández ha anunciat que han registrat aquesta petició de compareixença perquè el Govern "deixi d'ocultar informació a l'oposició".

El portaveu ha culpat l'executiu de proporcionar al PP un informe "trossejat" en el qual s'omet l'annex després d'una pregunta dels populars i ha assegurat que el més ressenyable del govern del president Salvador Illa són les seves mentides, en les seves paraules.

"L'estratègia d'Illa es basarà a dilatar el procés", ha afegit, perquè, a parer seu, els promotors es cansin i abandonin la inversió.

Fernández ha reclamat que en la compareixença el Govern digui clarament si està a favor d'aquest projecte i si el tiraran endavant: "Si és que sí que facin els tràmits tan aviat com sigui possible, i si és que no que ho reconeguin públicament".