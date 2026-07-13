Juan Fernández (PP) demana un millor finançament per a Catalunya

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP català, Juan Fernández, ha apostat per un millor finançament per a Catalunya, però sense "concert fiscal ni singularitat per a ningú", i ha defensat que el nou finançament s'estableixi en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d'acord amb la igualtat, la solidaritat i la cohesió territorial.
Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa en preguntar-li per les seves pròpies paraules en una entrevista diumenge, en la qual va afirmar que Catalunya "ha de rebre tants diners com aporta i té dret a rebre més diners que la resta si aporta molt més".
Fernández ha respost que totes les comunitats han de tenir un millor finançament: "Defensem que Catalunya rebi més diners i que la resta de comunitats autònomes també", i ha insistit que aquest nou finançament s'ha de consensuar entre totes les comunitats.
El número dos dels populars catalans ha assegurat que el finançament a Catalunya no pot ser "una moneda més a canvi de la investidura de Sánchez, la investidura d'Illa o l'estabilitat parlamentària".
COMPRA ESPECULATIVA
Ha dit que en la proposició de llei dels Comuns per prohibir la compra especulativa d'habitatge hi ha "una gran causa d'inconstitucionalitat", preguntat per si es plantegen portar-la al Tribunal Constitucional després d'haver-ho fet al Consell de Garanties Estatutàries.
Ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'estar aprovant lleis "que no van dirigides a resoldre el problema de l'habitatge", i ha optat per promoure la construcció d'habitatge públic amb col·laboració públic-privada, reduir els impostos a les constructores i als compradors i reduir la burocràcia.
Fernández també ha acusat el Govern de ser "el patrocinador més gran de l'ocupació il·legal a Catalunya", ja que, segons les seves dades, més del 5% de l'habitatge públic a Catalunya està ocupat il·legalment.
Ha sostingut que el Govern està traslladant aquest problema als ajuntaments, i ha afirmat que l'executiu català "tolera, normalitza i no actua" davant aquesta ocupació il·legal d'habitatges públics.