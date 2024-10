Juan Fernández (PP) demana una "macroauditoria" de la Generalitat

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha instat aquest dilluns a fer una "macroauditoria de la macroestructura" de la Generalitat abans de parlar d'un nou finançament.

En una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi obert "un altre conflicte" amb la resta d'Espanya en reclamar un nou finançament per a Catalunya.

En aquest sentit, ha reclamat al líder de l'executiu que se centri a atendre "els problemes reals dels catalans", com la seguretat, l'habitatge, la sanitat, l'educació i les ocupacions d'habitatges.

PRESSIÓ FISCAL "MÉS ALTA"

També ha assegurat que a Catalunya hi ha la "pressió fiscal més alta de l'Estat", i considera que alguna cosa s'està fent malament quan s'asfixia els ciutadans a impostos, segons ell.

Preguntat per si el PP podria arribar a algun acord amb Junts per a la rebaixa fiscal, Fernández considera que estaran "encantats" si hi ha coincidències en política fiscal amb un altre partit, però ha assegurat que no negociaran en aquest sentit.

Fernández també ha descartat que el PP negociï els pressupostos de la Generalitat amb el govern del PSC: "Ja ha triat amb qui els vol confeccinar, amb ERC i els Comuns", ha afirmat.