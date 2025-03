Juan Fernández (PP) demana explicacions pel "col·lapse" a Rodalies

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha reclamat aquest dimarts al president de la Generalitat, Salvador Illa, i al ministre de Transports, Óscar Puente, que donin explicacions i es disculpin pel "col·lapse" a Rodalies, després de les incidències dels darrers dies.

"Cal que tant el ministre com el president compareguin, és necessari per demanar disculpes als catalans per aquest caos i aquest col·lapse del sistema de transport públic a Catalunya", ha remarcat Fernández en una roda de premsa al Parlament.

Així mateix, Fernández ha recordat que el seu grup ja va registrar una sol·licitud de compareixença de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per explicar la situació.

"Es pot estalviar l'esforç de venir al Parlament a comparèixer i donar explicacions, perquè jo crec que després del que ha passat aquest matí i durant aquest cap de setmana, qui ha de venir a comparèixer al Parlament no és la consellera, és el president", ha incidit, alhora que ha apuntat que encara seria millor que l'acompanyés el ministre.

Per això, han explicat que presentaran una petició de compareixença perquè Illa ho faci en el ple pel "caos" en el sistema ferroviari, ja que ho veuen absolutament necessari.

Preguntat per una dimissió de Paneque i de Puente, Fernández ha considerat que és procedent, i també ha instat a posar fi a "un govern amagat davant els problemes".