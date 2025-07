Juan Fernández (PP) demana "endurir les lleis" després de la baralla a Sabadell (Barcelona)

BARCELONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha demanat al Govern "posar fi al bonisme, endurir les lleis i posar ordre" després d'episodis com la baralla que s'ha produït aquest divendres a la matinada a Sabadell (Barcelona) i que ha deixat un menor detingut i quatre ferits per arma blanca.

En un comunicat, els populars han assegurat que "no són fets aïllats" i han reclamat a l'executiu de Salvador Illa que prioritzi la seguretat i l'ordre a Catalunya.

"Els veïns honrats no mereixen patir aquesta situació ni un dia més", ha sostingut Fernández, que ha acusat l'executiu català de maquillar el que passa als carrers de Catalunya, els quals considera que cada dia són més insegurs.

El portaveu popular ha demanat al Govern "actuar immediatament i sense miraments", donant més autoritat als agents de policia i dotant-los de més mitjans.

Ha assegurat que hi ha maneres de reduir l'ocupació d'habitatges: "A Badalona s'ha aconseguit, perquè hi ha un alcalde amb voluntat política i que hi està destinant esforços i mitjans", ha dit en al·lusió a l'alcalde de Badalona (Barcelona), el popular Xavier García Albiol.