Juan Fernández (PP) demana "alçada de mires" a Vox, després de la designació de Pérez Llorca

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández
El portaveu del PP al Parlament de Catalunya, Juan Fernández, ha demanat aquest dilluns a Vox "que tingui alçada de mires" després de la decisió del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, de designar Juan Francisco Pérez Llorca com a candidat a presidir la Generalitat Valenciana.

En una roda de premsa al Parlament, Fernández ha subratllat que "l'important no són els noms, sinó els valencians", i ha exigit a Vox prioritzar la reconstrucció de les zones afectades per la dana de fa un any.

Feijóo ha elegit el secretari general del PP de la Comunitat Valenciana, com a candidat per substituir Carlos Mazón al capdavant de la presidència de la Generalitat després que Mazón anunciés la dimissió fa vuit dies.

