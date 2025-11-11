Juan Fernández (PP) demana "alçada de mires" a Vox, després de la designació de Pérez Llorca

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament de Catalunya, Juan Fernández, ha demanat aquest dilluns a Vox "que tingui alçada de mires" després de la decisió del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, de designar Juan Francisco Pérez Llorca com a candidat a presidir la Generalitat Valenciana.
En una roda de premsa al Parlament, Fernández ha subratllat que "l'important no són els noms, sinó els valencians", i ha exigit a Vox prioritzar la reconstrucció de les zones afectades per la dana de fa un any.
Feijóo ha elegit el secretari general del PP de la Comunitat Valenciana, com a candidat per substituir Carlos Mazón al capdavant de la presidència de la Generalitat després que Mazón anunciés la dimissió fa vuit dies.