Juan Fernández (PP) defensa l'alternativa de la Catalunya real davant el model "fallit" del PSC

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Palau proposa un "pla de xoc" per reforçar la seguretat a Lleida
LLEIDA, 12 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha defensat la construcció d'una alternativa a peu de carrer de la que considera la Catalunya real davant el model "fallit" del PSC que, lamenta, es veu a Catalunya, així com també a Lleida amb les polítiques de l'alcalde, Fèlix Larrosa.
En declaracions als mitjans des de Lleida, juntament amb el líder del partit a la ciutat, Xavier Palau, ha assegurat que allà hi ha un govern socialista que no resol els problemes reals dels ciutadans: "Tenim una ciutat que s'ha convertit en el 'far west'", ha apuntat.
"Ha convertit Lleida, com ha convertit el Partit Socialista tota Catalunya, en la capital de l'ocupació il·legal, en la capital de la multirreincidencia, en la capital de la delinqüència, en la capital de les bandes organitzades", ha sostingut.
Així, ha dit que l'alternativa que defensa el seu partit es basa en la "mà dura", i que el model que funciona és el que aplica l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, que restableix la identitat de les ciutats.
Fernández ha criticat que Larrosa sigui un "fidel alumne" del president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha assenyalat que, davant d'un problema de seguretat de grans dimensions a la ciutat aquest estiu no se li ha ocorregut una altra cosa que crear un grup d'experts com, diu, ha fet Illa en diversos àmbits.
En aquest sentit, ha apuntat que els ciutadans de Lleida tenen "una elecció molt fàcil, que és el continuisme i decadència, que és el PSC" i, d'altra banda, Palau i el PP que defensen posar ordre i recuperar la identitat, una alternativa que, assegura, recorre tota la geografia catalana més enllà de Lleida.
XAVIER PALAU
Per la seva banda, Palau també ha posat el focus en la situació de seguretat a la ciutat i ha criticat al govern municipal pel "caos de la improvisació constant i continuada que ha acabat desembocant que Lleida sigui notícia a nivell nacional per la falta de credibilitat en matèria de seguretat".
Per això, ha proposat un "pla de xoc" a determinar i executar en els propers 90 dies per garantir que hi hagi policia de forma continuada en els punts més problemàtics de la ciutat, que s'identifiquin aquests punts i que les dades es comuniquin setmanalment a la ciutadania.
A més, ha exposat que al seu programa electoral defensaran que el cos de Guàrdia Urbana sigui de 300 agents i que el seu sou s'equipari al dels Mossos d'Esquadra.
També s'ha compromès a negar "totes les ajudes municipals als delinqüents incívics reincidents", i ha afegit que els delinqüents no tenen cabuda a Lleida.