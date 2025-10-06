Juan Fernández (PP) defensa un "gir revolucionari" a Catalunya davant un Govern que veu esgotat

Detalla que la seguretat, la immigració i l'habitatge centraran les seves propostes en el DPG
BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha defensat impulsar un "gir revolucionari" a Catalunya davant un executiu presidit per Salvador Illa que considera que està esgotat, que no governa, ni reforma, ni millora, ni afronta els problemes reals dels catalans, segons ell.
"Nosaltres proposem un gir revolucionari perquè Catalunya s'enlairi. Un gir que representi abaixar els impostos, un suport real als autònoms, una educació exigent i de qualitat i una sanitat sense llistes d'espera", ha defensat en una roda de premsa aquest dilluns, en la qual ha presentat les línies mestres de les seves propostes de cara al debat de política general (DPG) d'aquesta setmana.
Fernández ha assegurat que forçaran Illa a posicionar-se en qüestions que havia defensat en el passat: "La ciutadania té dret a saber si Salvador Illa avui és més prop de Puigdemont o de la Constitució. Si Salvador Illa avui està més per l'amistat política amb Junqueras o per la lleialtat amb la resta d'Espanya", ha subratllat.
El portaveu popular ha detallat que la seguretat, la immigració, l'habitatge i els serveis públics seran els assumptes que centraran les seves propostes en el DPG, tot i que encara no n'ha revelat cap concreta.
PROPOSTES EN IMMIGRACIÓ
En immigració, ha assegurat que les seves iniciatives reflectiran les que ha presentat el PP estatal com el visat per punts que va proposar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha defensat que a Catalunya "la immigració està descontrolada i representa un problema", per la qual cosa aquesta serà una prioritat per al PP en el DPG, ha afegit.
"Apostem per integració però no per descontrol, l'acolliment no pot ser sinònim de descontrol", ha insistit Fernández, que ha criticat que hi ha una absència de polítiques d'integració real i ha retret al Govern que deixa sols els ajuntaments a l'hora de gestionar la immigració.