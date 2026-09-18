Juan Fernández (PP) defensa expulsions massives a Ceuta: Espanya no pot ser "l'ONG d'Europa"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Creu que Catalunya ha de rebre més recursos però respectant-se "el principi de solidaritat"
BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha defensat que es produeixin expulsions massives després de la crisi migratòria a Ceuta i ha atacat el president del Govern central, Pedro Sánchez, el qual titlla d'indigent moral, per permetre el que defineix com una invasió: "Espanya no es pot convertir en l'ONG d'Europa".
En una entrevista d'aquest divendres a La 2Cat i Ràdio 4 ha afirmat que s'ha de canviar la llei per permetre les devolucions massives en calent "sobretot perquè estem davant una entrada massiva en un moment determinat" i ha lamentat que el Govern central no hagi actuat amb anticipació.
Ha insistit que Espanya tampoc no aculli els menors migrants sols (al·legant que és responsabilitat del Marroc) i ha culpat Sánchez i el seu executiu de permetre una "invasió".
"No pot ser que Espanya sigui el Departament de Serveis Socials del Marroc. La política exterior de Pedro Sánchez no pot servir els interessos d'un altre país".
Preguntat per les que creu que són les víctimes d'aquesta situació, ha assegurat que "els ciutadans ceutins, primer, i després, segurament, els migrants, ja que moltes persones de les que han entrat, moltes, no totes, segurament són persones que ho estan passant malament al seu país".
FINANÇAMENT I CATALÀ A EUROPA
Quant a la proposta de nou finançament autonòmic, el popular ha destacat que Catalunya ha de rebre més recursos perquè és de les comunitats autònomes que més diners aporta a l'Estat però que s'ha de respectar "el principi de solidaritat".
Respecte a l'oficialitat del català a Europa, ha assenyalat que, si es produís, faria un "flac" favor a la llengua i que se l'ha d'ajudar des de les institucions públiques, parlant-lo, fomentant-ne l'ús i destinant-hi recursos públics.
"Però no podem ajudar el català, protegir el català i defensar el català, volent-lo imposar a les escoles, volent-lo imposar al carrer o fent del català una moneda de canvi a Europa".
PUIGDEMONT I EDUCACIÓ
Sobre la possible tornada a l'Estat del líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si li apliquen la llei d'amnistia, Fernández ha assegurat que el que ha de fer el postconvergent és "respondre sobre els seus delictes" i que no se l'amnistiï.
Preguntat per si el PP podria formar part de la proposta del president de la Generalitat, Salvador Illa, per fer un acord de país sobre la matèria, ha manifestat que "el primer" que ha de fer el socialista és destituir la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.
"No pot liderar un pacte nacional per a l'educació, un pacte per a l'educació, una consellera que no és capaç de posar-se d'acord amb els sindicats", ha dit.