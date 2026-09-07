Juan Fernández (PP) defensa que Ayuso no va dir "mindundis" als catalans, sinó als polítics

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha defensat aquest dilluns que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no va dir "mindundis" als catalans en el seu conjunt, sinó a la classe política catalana.
"Es referia a la classe política catalana que durant anys ha enfonsat Catalunya en la més absoluta de les decadències", ha dit en una roda de premsa en preguntar-li per les paraules d'Ayuso en les quals assegurava que el nou model de finançament aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) només pretén "pagar la festa nacionalista a quatre mindundis".
Fernández ha afirmat que "Ayuso, com la resta de presidents, s'indigna quan veu un president català demanant més diners, però en canvi tenint l'estructura política més gran de tot el país", i per això, veu legítima les seves crítiques al model de finançament.
En aquest sentit, ha assegurat que Illa i els qui han pactat la proposta de finançament, en referència a ERC, "no volen els diners per millorar els serveis públics, els volen per continuar alimentant aquesta macroestructura política que és la Generalitat".
"Fa 20, 25, 30 anys, Catalunya era un territori que podia donar lliçons a la resta d'Espanya en la gestió de serveis públics. 20, 25 anys després, Catalunya no està per donar lliçons. Això és culpa dels catalans? No", ha conclòs.