Juan Fernández (PP): "El curs no pot començar amb Esther Niubó com a consellera d'Educació"

BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha criticat la gestió del Govern de Salvador Illa i, en concret, la de la Conselleria d'Educació després de la convocatòria de vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre: "El curs no pot començar amb Esther Niubó com a consellera d'Educació".
En una entrevista d'Europa Press, ha assegurat que Niubó "té l'educació en una crisi importantíssima, amb els professors al carrer i, sobretot, amb Catalunya fora de les proves Pisa per una absoluta negligència".
"La incompetència i la negligència dels consellers i d'un Govern és el reflexe de la vàlua d'un president. I si el president no cessa els seus consellers, el president és còmplice i, per tant, responsable de la gestió", ha sostingut.
Considera que no es tracta ja de fer una remodelació de l'Executiu, sinó de plantejar-se "la pròpia continuïtat del Govern i del propi president".
"Illa és un president tòxic per a Catalunya a dia d'avui i, per tant, hem de plantejar-nos que, igual, el que cal a Catalunya són eleccions autonòmiques i canviar de president", i ha insistit que Illa no ha reconegut el que s'ha fet malament, perquè manté en el càrrec a conselleres que, com Niubó, han estat reprovades pel Parlament.
POLÍTIQUES "COMUNISTES I SOVIÈTIQUES"
També ha criticat les polítiques "comunistes i soviètiques" del Govern en matèria d'habitatge, pel projecte de llei en tramitació en el Parlament per prohibir la compra especulativa d'habitatge, impulsada per l'Executiu amb els Comuns.
Preguntat per si el PP elevarà al Tribunal Constitucional la norma després de l'informe desfavorable del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), ha respost que "sense cap mena de dubte" ho farien si el Govern continua amb la seva tramitació parlamentària.
"Utilitzarem totes les eines al nostre abast perquè no s'arribi a aprovar una mesura que és soviètica la miris per on la miris. És a dir, no podem continuar amb unes polítiques d'habitatge basades en el comunisme del segle XIX: això és un despropòsit", ha agregat.
BAIXAR IMPOSTOS I ELIMINAR BUROCRÀCIA
Així, ha insistit que no permetran que el Govern "estigui atacant de dia i de nit la propietat privada", desprotegint els propietaris i afavorint als okupes, segons ell.
Per això, proposa que la Generalitat utilitzi "totes les eines per garantir la seguretat jurídica de les persones propietàries, de tots els veïns de Barcelona i de totes les ciutats de Catalunya per poder millorar aquest mercat de l'habitatge".
IA CONTRA IRREGULARITATS EN PISOS
"Sobretot, el que s'ha de fer és baixar impostos, construir més i eliminar la burocràcia per poder tenir un mercat d'habitatge millor que el que tenim ara", i ha afegit que fa 10 anys, amb el PP a la Moncloa, comprar i llogar, encara que amb esforç, era més fàcil, per la qual cosa ha instat a diagnosticar les polítiques d'esquerres que, segons ell, han fallat.
Així mateix, ha demanat que la Generalitat faci una auditoria per controlar empadronaments fraudulents, i ha defensat que l'ús de la IA que el Govern aplicarà per detectar pisos buits s'estengui també a "detectar pisos ocupats il·legalment o empadronaments fraudulents, per afavorir el mercat de l'habitatge".
NUCLEARS: QUÈ FARÀ ILLA
Sobre la pròrroga de la central nuclear d'Almaraz (Càceres) i si això obre la porta a a fer-ho a Ascó i Vandellòs (Tarragona), ha respost que aquesta decisió confirma que el PP tenia "raó".
"El que volem saber és si Salvador Illa va a demanar el mateix que s'està aplicant en la central extremenya per a les centrals catalanes. I ens trobem sorpresivamente a un president molt callat en aquest sentit", ha conclòs.