Juan Fernández (PP) culpa a Sánchez de la situació a Ceuta i li demana "assumir les conseqüències"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha responsabilitzat al Govern central de Pedro Sánchez de la situació a Ceuta i li demana "assumir les conseqüències".
En una publicació a 'X' aquest dimarts recollida per Europa Press, Fernández ha acusat a Sánchez de provocar l'"efecte crida que ha desbordat" la frontera amb el Marroc, i ha afirmat que la solidaritat no pot substituir el control de les fronteres i el compliment de la llei.
El dirigent popular ha sostingut que Catalunya "no pot seguir suportant les conseqüències d'una immigració il·legal descontrolada" i ha conclòs que els menors han d'estar amb els seus pares i al seu país d'origen i no ser utilitzats, ha dit, com a conseqüència de polítiques migratòries irresponsables.