Juan Fernández (PP) critica la reunió que mantindran Sánchez i Junqueras: "No hi ha interès general"

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha criticat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, tinguin previst reunir-se al gener i ha afirmat: "No hi ha interès general, hi ha resistència personal en el poder".
En una roda de premsa al Parlament aquest dimarts, Fernández ha assegurat que "els catalans tornen a ser utilitzats com a moneda de canvi per garantir la supervivència d'un president envoltat de corrupció, acorralat políticament i disposat a tot per continuar un mes més a La Moncloa".
"Cada vegada que Sánchez necessita oxigen polític, ERC o Junts apugen el preu i Sánchez paga. I aquest preu no el paga Sánchez, el paguen els catalans amb pitjors serveis", ha afegit.
El portaveu ha acusat el president de negociar "als despatxos el que no s'atreveix a defensar en públic" mentre problemes com el de l'habitatge continuen empitjorant, en les seves paraules.
ERC va anunciar aquest dimarts que Sánchez i Junqueras es reuniran per primera vegada a principis d'any per abordar la continuïtat de la legislatura.
El president espanyol va confirmar la trobada i va assegurar: "És el meu deure, la meva responsabilitat, és un representant legítim de la societat catalana i així ho faré".