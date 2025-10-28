Juan Fernández (PP) critica la "relació de dependència i ruptura" entre Sánchez i Puigdemont

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha criticat aquest dimarts "la relació de dependència i ruptura entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez" i ha acusat el líder de Junts d'utilitzar el conflicte amb el Govern central per mantenir-se al focus mediàtic.
Així s'ha expressat en una roda de premsa a la cambra sobre la decisió de Junts aquest dilluns a Perpinyà (França) de trencar amb el PSOE.
Fernández ha retret als dos líders la "història de xantatges, de promeses incomplertes, de tensions artificials per mantenir-se al centre del debat" i ha instat Junts a que, després de la ruptura amb els socialistes, facin costat a les propostes del PP al Parlament.
A més a més, ha assegurat que Sánchez governa pendent del que diguin els seus socis en comptes del que diguin i necessitin els ciutadans: "Només pensen a sobreviure políticament, només pensen en els seus interessos personals".
"En qualsevol democràcia és impensable tenir un govern i un president sense pressupostos, sense capacitat legislativa i sense majoria parlamentària", ha dit, i ha assegurat que Sánchez no compta amb el suport majoritari dels espanyols.