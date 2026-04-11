Juan Fernández (PP) critica que amb governs socialistes "tot costa més" i hi ha més impostos

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha criticat que amb governs socialistes "tot costa més" i es paguen més impostos, en resposta a unes declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, que aquest divendres va defensar la necessitat de compartir la prosperitat durant la seva intervenció al European Pulse Forum 2026, organitzat per Politico i beBartlet.
"Quina presa de pel és aquesta? No sé què entén Salvador Illa per prosperitat compartida", ha expressat Fernández en un missatge a 'X' recollit per Europa Press aquest dissabte.
Així, ha retret a Illa i el PSC que "són la major estafa política dels últims anys a Catalunya".