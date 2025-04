Juan Fernández (PP) crida a un "gran acord per la convivència lingüística" a Catalunya

Culpa el PSC, Junts, ERC i els Comuns de la situació del català, que creu que necessita protecció

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha cridat aquest dimarts a un "gran acord per la convivència lingüística" a Catalunya a falta d'un dia perquè se celebri la diada de Sant Jordi.

"Sant Jordi és el millor dia per sentir-nos orgullosos que a Catalunya parlem dues llengües, la catalana i la castellana, que som bilingües i que això és un patrimoni cultural incalculable. I aquest Sant Jordi és una oportunitat per fer una crida a un gran acord per la convivència lingüística a Catalunya", ha recalcat en una roda de premsa a la cambra catalana.

Després de defensar que el català i el castellà són llengües pròpies que enriqueixen i formen part de la identitat col·lectiva, ha argumentat que la primera necessita especial protecció i promoció en ser més minoritària: "Però aquesta promoció no es pot basar mai en la imposició ni en l'exclusió del castellà. Excloure'l o tractar-lo com a llengua estrangera no és protegir el català, és dividir la societat catalana", ha afegit.

Per Fernández, la mala situació del català "no és culpa de ningú que l'ataqui o d'una conjura per afeblir-lo", i sí de la gestió duta a terme per partits com el PSC, Junts, ERC i els Comuns, també quan governaven.

"I actualment la millor manera de defensar el català és aplicar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aplicar la sentència és portar la llibertat a les aules de l'escola pública catalana. Al català l'han volgut defensar amb la imposició, i amb imposicions i prohibicions no es va enlloc", ha avisat.

Per això, ha demanat al PSC, Junts, ERC i els Comuns fer autocrítica, actuar amb responsabilitat i aplicar "els principis constitucionals i estatutaris d'equilibri lingüístic, deixant enrere el dogmatisme".