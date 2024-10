Juan Fernández (PP) crida a "desemmascarar" Illa sobre el Hard Rock i el Quart Cinturó en el DPG

Assegura que el PP obligarà el PSC a posicionar-se i a complir

BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha cridat aquest dimarts a "desemmascarar" el president de la Generalitat, Salvador Illa, en relació amb els projectes del Hard Rock i del Quart Cinturó en el debat de política general (DPG) d'aquesta setmana a la cambra catalana.

"El que hem de fer és desemmascarar el senyor Salvador Illa i demostrar que el que millor fa és enganyar la gent", ha declarat en una roda de premsa al Parlament, hores abans que IIla doni el tret de sortida aquest mateix dimarts al DPG amb una intervenció a les 16 hores.

En aquest sentit, ha al·ludit a "les falses promeses" d'Illa quant a qüestions com la construcció del Quart Cinturó i el macroprojecte turístic del Hard Rock perquè, a parer seu, adquireix compromisos dels quals després es desdiu.

"A què espera el senyor Illa per posar-se a treballar en aquests projectes?", ha lamentat, alhora que l'ha acusat d'esperar a que ERC, textualment, li doni permís.

Així mateix, ha assegurat que no només obligaran el PSC i Illa a posicionar-se, sinó també a complir, des d'una posició "fiscalitzadora" sobre aquests compromisos, també amb l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Preguntat sobre si el PP està obert a votar a favor de propostes plantejades per altres grups com Vox i Aliança Catalana en matèries com la seguretat o la multireincidència, Fernández ha considerat que "la coincidència en mesures que tenen a veure amb els problemes dels catalans és lògica i normal".

"Davant d'aquesta lògica i normalitat, si veiem alguna proposta que és interessant i que pugui millorar la vida de la gent, evidentment hi estarem d'acord", ha afegit.