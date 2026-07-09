Juan Fernández (PP) creu que tothom coneix un "penques" que agafa una baixa un divendres o dilluns

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmat aquest dijous que tothom coneix un "penques" que agafa una baixa laboral un divendres o dilluns i ha assegurat que s'ha de lluitar contra el frau en les baixes laborals.
Ho ha dit en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press en preguntar-li per les paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en les quals va assenyalar que l'absentisme és un "càncer" i va qüestionar que un treballador de baixa cobri el mateix que quan està treballant, una proposta que Fernández defensa.
Preguntat per si aquesta és una mesura discriminatòria, ho ha negat i ha afirmat que l'"única" persona que ha proposat una mesura discriminatòria és el president de la Generalitat, Salvador Illa, quan es va proposar incentivar els metges per reduir les baixes laborals.
Sobre les baixes laborals i l'absentisme, Fernández ha apuntat que és una qüestió que preocupa i que crea un "cost brutal" per a les arques públiques, i ha explicat que la solució pivota sobre 3 eixos: la protecció de les persones que considera realment malaltes, la lluita contra el frau i millorar la gestió sanitària, accelerant les proves mèdiques i els diagnòstics.
Ha assegurat que el 55% de les baixes "les agafen el 10% dels treballadors" i també ha apostat per un acord entre la patronal i els sindicats per solucionar el que considera un problema.
Preguntat pel fet que Feijóo parli de l'absentisme laboral i no d'una suposada evasió i frau fiscal dels empresaris, Fernández ha expressat que aquesta és una situació que també "abordaran" i ha apostat per més control en l'àmbit laboral.