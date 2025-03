Juan Fernández (PP) creu que Sánchez "vol que Catalunya sigui un estat"

Assegura que té un "problema de dependència" de Junts

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, de voler "que Catalunya sigui un estat propi" després de l'acord assolit entre Junts i el PSOE per al repartiment de menors migrants entre comunitats autònomes, que arriba després del pacte per delegar les competències d'immigració a Catalunya.

En una roda de premsa al Parlament, Fernández ha criticat que, amb aquesta decisió i les que, textualment, ha pres prèviament sobre el control de ports i aeroports, Sánchez demostra "un problema de dependència" de Junts al Congrés dels Diputats.

"Catalunya està a punt de convertir-se en l'ONG d'Espanya i potser també d'Europa", ha afegit, alhora que ha recordat que cal fer una política responsable d'immigració i, en cas contrari, s'arribarà a un col·lapse dels serveis públics i problemes de seguretat, en les seves paraules.

RODALIES

En paral·lel, el dirigent dels populars ha reiterat que la situació de Rodalies és "un problema d'incompetència més que de competències".

"El que hauríem de fer és crear una taula de resolució del conflicte i del problema, no una macroestructura més per continuar col·locant amics i per continuar gastant diners en allò que no fa falta", ha receptat.