Juan Fernández (PP) creu que "la ciutadania entendria" un pacte amb Junts per fer fora Sánchez

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha afirmat aquest dilluns que "la ciutadania entendria" que el seu partit es posés d'acord amb Junts per fer fora el president del Govern central, Pedro Sánchez.

"Sense entrar en xantatges i en subhastes polítiques, jo crec que la ciutadania entendria, ens demana, que ens posem d'acord per fer fora el govern de Pedro Sánchez", ha dit en una entrevista a Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Ha sostingut que si dialoguen, arriben a acords i coincideixen en votacions per abaixar impostos, la ciutadania entendria que ho fessin en altres àmbits: "Entendria perfectament que negociéssim i arribéssim a acords i coincidíssim en una votació per fer fora aquells que ens estan sotmetent a un infern fiscal".

Ha afirmat que el que no faran és anar a Waterloo (Bèlgica) per reunir-se amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, perquè no poden fer el que han criticat que fa el PSOE, i s'ha decantat per no negar ni amagar el diàleg amb altres partits, excepte Bildu, sempre dins l'ordre constitucional.

"No hem de negar ni amagar el diàleg amb aquells partits amb els quals podem coincidir en moltes polítiques, que puguin beneficiar el conjunt de la ciutadania. Nosaltres ho deixem molt clar. El nostre límit és el nostre programa, i sobretot el que hi ha dins la llei i l'ordre constitucional", ha defensat.