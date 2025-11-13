Juan Fernández (PP) considera un "error històric" no allargar la vida útil de les nuclears

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha considerat un "error històric" no allargar la vida útil de les centrals nuclears, després de l'abstenció de Junts en una esmena popular al Senat al projecte de llei de mobilitat sostenible, que suprimia la data de cessament definitiu d'explotació de les centrals d'Almaraz, Ascó i Cofrents.
Ha assegurat que el PSOE va contra els interessos de Catalunya amb aquesta decisió, que considera una greu irresponsabilitat: "Els catalans pagarem car que Ascó I i II i Vandellós deixin de ser operatives", augura en un comunicat aquest dijous.
Segons ell, el 56% de l'energia que es consumeix a Catalunya és d'origen nuclear i tancar-les "augmentarà encara més la dependència d'energia exterior, que té un cost per als catalans de 10.000 milions anuals".
"Ens acosta al col·lapse energètic i ens acabarà fent pagar més cara la llum", ha avisat.
Ha afegit que aquesta qüestió hauria de ser "purament tècnica" i que, d'acord amb aquests criteris, la millor opció és allargar la vida útil de les centrals.
"Considerem inadmissible el sectarisme ideològic dels socialistes i els seus socis, perquè no estan condemnant a tots", i ha recordat que el tancament d'Ascó I i II i Vandellós es preveu el 2030, 2032 i 2035 respectivament.