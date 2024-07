Juan Fernández (PP) considera una "decepció" l'arxivament del cas Tsunami

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha qualificat aquest dimarts de "decepció" l'arxivament de la causa Tsunami Democràtic i que els implicats en quedin, textualment, impunes.

"Ens sentim decebuts que aquestes persones puguin sortir airoses i quedar impunes dels fets que van cometre i no puguin ser finalment condemnades", ha expressat en una roda de premsa al Parlament.

Fernández ha reiterat que els investigats van cometre "actes terroristes" i ha assegurat que van crear aldarulls a diferents barris de Barcelona i ciutats catalanes.

REPARTIMENT DE SENADORS

Respecte al fet que aquest dimarts el PSC i Junts hagin proposat un senador per al PP, segons el sistema D'Hondt, en la repartició de representants al Senat, Fernández ha recordat que no és una decisió "ferma", ja que la Junta de Portaveus no ho decidirà fins dimarts vinent.

En preguntar-li si els populars tenen cap nom per proposar com a senador, Fernández ha expressat que esperaran a veure quina fórmula es decideix implementar.

INICIATIVES EN SEGURETAT

També ha informat que la seva formació presentarà una iniciativa per instar el Govern a incrementar el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra "atenent de manera prioritària les zones tensionades".

D'altra banda, proposen la creació d'un fons extraordinari d'ajuda i suport als policies locals de Catalunya i dotar-lo de 50 milions d'euros per millorar els seus recursos.