Juan Fernández celebra la victòria d'Espanya en el Mundial: "Un orgull"

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha celebrat la victòria de la selecció espanyola en el Mundial després de guanyar aquest diumenge la selecció argentina: "És un orgull per a milions d'espanyols i també per als que som a Catalunya".
En una roda de premsa a la seu del partit aquest dilluns, ha destacat que és una fita que "ja forma part de la història de l'esport" i que la selecció va demostrar que quan hi ha esforç, lideratge, treball en equip i ambició no hi ha objectiu impossible.
Així, ha donat la seva més sincera enhorabona a tots els jugadors i al cos tècnic i ha remarcat que la paraula que "defineix" aquest moment és l'ambició, que es reflecteix en no conformar-se, sortir a competir i saber que els millors resultats arriben amb un projecte sòlid darrere.