Juan Fernández (PP) celebra que el TSJC dicti que el català no es pot "imposar" per decret

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha celebrat aquest dimecres que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi dictaminat que la defensa i l'ús del català no es poden "imposar per decret i atacant el castellà".
"La justícia ha dictaminat el que era d'esperar", ha sostingut en un comunicat després que el TSJC hagi anul·lat part del Decret de règim lingüístic educatiu no universitari de la Generalitat.
Per Fernández, les polítiques lingüístiques d'ERC i ara del PSC són "un fracàs i un atac a la llibertat, i estan convertint el català en una llengua antipàtica", un fet que considera injust i contraproduent per a la seva preservació.
Tot i que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja ha anunciat que recorreran en contra la sentència, el dirigent popular demana que no ho faci i que no destini "més recursos dels catalans a batallar judicialment per defensar un model que imposa i divideix la societat".
En la seva opinió, la política lingüística s'ha de basar "en la normalitat, en la convivència real del català i el castellà a les aules, i a avançar cap a un model trilingüe que també incorpori l'anglès com a llengua de futur per als joves".