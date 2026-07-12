Juan Fernández (PP): Catalunya necessita un millor finançament i "rebre tants diners com aporta"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -
El nou secretari general del PP català, Juan Fernández, ha defensat que Catalunya necessita un millor finançament i que "ha de rebre tants diners com aporta i té dret a rebre més diners que la resta si aporta molt més".
"Això és una mica de sentit comú. Però el model s'ha de pactar per la via de la multilateralitat, no amb ERC", ha afegit en una entrevista a El Periódico recollida per Europa Press, on ha acusat al president del Govern central, Pedro Sánchez, i a la de la Generaliat, Salvador Illa, de crear divisió i confrontació amb aquesta qüestió.
Després de considerar una anomalia que el PP no hagi governat encara la Generalitat, ha assegurat que el procés independentista ha mutat, no desaparegut, després que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, demanés passar pàgina, i creu que Sánchez i Illa ho han transformat per aconseguir la supervivència del primer en el poder.
A més de reiterar que el PP està disposat a presentar una moció de censura però que necessita els suports necessaris perquè tiri endavant, ha deixat clar que no es tancaran "a les fosques en una habitació a parlar sense llum i sense taquígrafs sobre pactes i concessions".
"No oferim pactes ni cessions; l'única cosa que oferim és retornar la paraula als ciutadans a través de les urnes. L'alternativa és clara: moció de censura i eleccions o ser el salvavides de Sánchez. Junts s'està convertint en el salvavides més útil per a Sánchez", ha sostingut.
Sobre l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha manifestat que és una persona que té comptes amb la justícia a Espanya i que no supeditaran els interessos dels ciutadans "als interessos de Puigdemont o de qualsevol programa electoral de Junts".
BAIXES LABORALS
Després que Feijóo afirmés que les baixes laborals són un 'càncer', Fernández ha considerat que va voler posar el focus en el problema i que el que s'ha de fer és "parlar i asseure's amb els sindicats i les patronals per arribar a un acord i solucionar-ho".
En la seva opinió, no es tracta ni de retallar drets als treballadors ni de criticar o qüestionar el treball dels metges: "Cal protegir als quals agafen la baixa de forma justificada, lluitar contra el frau amb més eines i millorar la gestió sanitària per accelerar diagnòstics i que els metges puguin treballar millor".