Juan Fernández (PP) assenyala Illa pel cas Mascaretes: "Durant aquells fets, era ministre"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha assenyalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, pel cas Mascaretes pel qual s'ha condemnat l'exministre de Transports José Luis Ábalos a 24 anys de presó: "Durant aquells fets, Salvador Illa era ministre de Sanitat".
"O era el més murri de tots, o un complet incompetent", ha sostingut en una publicació a X recollida per Europa Press aquest dimarts.
Fernández ha incidit que el cas pel qual s'ha condemnat Ábalos és el cas Mascaretes, per la qual cosa el PP apunta a Illa com a responsable de Sanitat durant la pandèmia de covid-19.