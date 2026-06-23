Publicat 23/06/2026 17:32

Juan Fernández (PP) assenyala Illa pel cas Mascaretes: "Durant aquells fets, era ministre"

Archivo - El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha assenyalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, pel cas Mascaretes pel qual s'ha condemnat l'exministre de Transports José Luis Ábalos a 24 anys de presó: "Durant aquells fets, Salvador Illa era ministre de Sanitat".

"O era el més murri de tots, o un complet incompetent", ha sostingut en una publicació a X recollida per Europa Press aquest dimarts.

Fernández ha incidit que el cas pel qual s'ha condemnat Ábalos és el cas Mascaretes, per la qual cosa el PP apunta a Illa com a responsable de Sanitat durant la pandèmia de covid-19.

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