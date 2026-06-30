Juan Fernández (PP) assegura que no té previst reunir-se "de moment" amb Turull

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha assegurat aquest dimarts que no té previst reunir-se "de moment" amb el secretari general de Junts, Jordi Turull.
Ho ha dit en una entrevista de La 2Cat i Ràdio4 recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que allò que preocupa a la gent "no és que hi hagi una reunió amb Junts", sinó que els partits es posin d'acord en allò que els preocupa.
"Al Parlament o al Congrés hem votat plegats el PP i Junts sense parlar de reunions, pactes o acords", ha afegit.
Així mateix, ha acusat Junts de ser el "salvavides de Pedro Sánchez" si no està disposat a canviar la situació per convocar eleccions, i ha apuntat que qui ha d'entendre això són els seus votants.
"Qualsevol partit que faci de salvavides de Pedro Sánchez és còmplice de la seva corrupció", ha conclòs.