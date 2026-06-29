Juan Fernández (PP) afirma que no descarten "del tot" portar els pressupostos catalans al CGE

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmat que no han descartat "del tot" portar els pressupostos de la Generalitat del 2026 davant el Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns després de la primera reunió del comitè de direcció del partit sorgit del XVI Congrés del PP català aquest dissabte.
"Estem acabant d'estudiar algunes qüestions que ens grinyolen" sobre la llei de mesures fiscals i financeres, més coneguda com llei d'acompanyament als comptes, ha apuntat.
El PP va presentar una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos de la Generalitat del 2026, que es debatrà i votarà dijous al Parlament, en considerar-lo una "autèntica estafa política".
Impugnar la llei de comptes davant el CGE endarreriria els terminis d'aprovació del que seran els primers pressupostos de Salvador Illa al capdavant de la Generalitat després d'acordar-los amb ERC i els Comuns.