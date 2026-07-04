Juan Fernández (PP) afirma que Illa ha fet de Catalunya "l'últim refugi polític del sanchisme"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP, Juan Fernández, ha afirmat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convertit Catalunya en "l'últim refugi polític del sanchisme", i ha criticat que els Pressupostos aprovats aquesta setmana no són els que necessita Catalunya sinó els que necessita Illa i el president del Govern central, Pedro Sánchez.
En declaracions als mitjans a Sabadell (Barcelona) aquest dissabte ha insistit que Illa ha "reduït la Generalitat a una simple delegació" de Sánchez i ha assenyalat que els Pressupostos consoliden el que qualifica d'infern fiscal i posen la traveta a aquells que volen prosperar.
"El que fa és prevaldre els interessos de Pedro Sánchez i dels seus socis per sobre dels interessos de tots els catalans", ha subratllat.
En aquest sentit, ha situat al PP com a alternativa per "millorar la vida dels ciutadans" i que la conversa vagi dirigida a millorar la qualitat de vida de tots els veïns en ciutats com Sabadell.
INCENDI
També s'ha referit a l'incendi iniciat aquest divendres a la Bisbal d'Empordà (Girona), i ha enviat un missatge de suport als veïns afectats i els serveis d'emergència que estan treballant en el lloc.
Ha assegurat que és trist veure aquesta situació i considera que Catalunya "ha de millorar la seva forma de planificar aquest tipus de catàstrofes", els sistemes d'emergències i tot allò que té a veure amb els riscos als quals s'enfronta el món rural.
Per això, ha fet una crida a escoltar al món rural i a aquells que treballen al camp i l'agricultura perquè són "els qui millor coneixen el territori".