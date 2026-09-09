Publicat 09/09/2026 11:28

Juan Fernández (PP) afirma que el Govern està en "descomposició" després de la dimissió de Trapero

Archivo - El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmat que el Govern està en "descomposició" després de la dimissió del fins ara director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, aquest dimecres.

En una anotació a X recollida per Europa Press, Fernández ha destacat que aquest és el cinquè alt càrrec "fora en només dos anys", que s'afegeix a l'exconsellera de Drets Socials Mònica Martínez Bravo, els secretaris generals d'Interior i Educació i el director general d'Execució Penal.

"El govern de Salvador Illa és un desgavell", ha sentenciat.

Contador

Contingut patrocinat