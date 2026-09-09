Juan Fernández (PP) afirma que el Govern està en "descomposició" després de la dimissió de Trapero

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmat que el Govern està en "descomposició" després de la dimissió del fins ara director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, aquest dimecres.
En una anotació a X recollida per Europa Press, Fernández ha destacat que aquest és el cinquè alt càrrec "fora en només dos anys", que s'afegeix a l'exconsellera de Drets Socials Mònica Martínez Bravo, els secretaris generals d'Interior i Educació i el director general d'Execució Penal.
"El govern de Salvador Illa és un desgavell", ha sentenciat.