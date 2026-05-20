Juan Fernández (PP) afirma que la comissió bilateral vol "desballestar l'Estat a Catalunya"

Assegura que Illa s'ha convertit "en el tapat i en la nova merla blanca del nacionalisme"
BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha qualificat d'escenificació política la comissió bilateral Estat-Generalitat d'aquest dimecres i ha afirmat que el seu objectiu és "desballestar l'Estat a Catalunya".
En una roda de premsa a la cambra catalana, Fernández ha acusat el PSC de ser un instrument polític de l'independentisme i ha criticat que la reunió pretén consolidar els acords amb ERC per "garantir la supervivència política" dels presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa.
El portaveu ha apuntat a una "estratègia lenta, silenciosa i progressiva impulsada des de dins les pròpies institucions de l'Estat i executada, paradoxalment, per un president socialista".
"Salvador Illa s'ha convertit en el tapat i en la nova merla blanca del nacionalisme català", i ha assegurat que la reunió no està orientada a resoldre els problemes reals dels catalans ni basada en l'interès general.
Fernández ha afirmat que l'objectiu és, a parer seu, avançar cap a un model pensat per afeblir la capacitat de l'Estat a Catalunya i construir estructures de poder pròpies d'una lògica confederal: "Què en queda ja de l'Estat a Catalunya després de totes aquestes cessions?".
"PROCÉS DE DESCONNEXIÓ INSTITUCIONAL"
Ha sostingut que "cada nova competència transferida, cada nou organisme bilateral i cada nova estructura paral·lela contribueixen a buidar de contingut la presència institucional de l'Estat" a Catalunya.
"Estem davant una reunió entre socialistes i socialistes per blanquejar unes cessions que fa pocs anys haurien estat impensables fins i tot per a molts dirigents històrics del Partit Socialista", ha afegit.
En concret, ha assenyalat l'acord per enfortir l'Agència Tributària amb 527 milions d'euros i ha dit que pretén "construir una estructura paral·lela que duplica funcions que ja exerceix l'Estat".
"No contribuirem a normalitzar un procés de desconnexió institucional encobert ni avalarem privilegis territorials que trenquen el principi d'igualtat entre espanyols", ha conclòs.