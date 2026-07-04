Juan Fernández (PP) advoca per construir una alternativa que "deixi enrere els anys de decadència"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha assegurat que l'objectiu del seu partit és la construcció d'una alternativa que "deixi enrere els anys de decadència" a Catalunya que han estat provocats, diu, per l'independentisme, el 'procés' i el socialisme.
En una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest dissabte, ha afirmat que "no es tracta de girar pàgina, sinó de transmetre que el 'procés' que va tenir lloc fa nou anys no ha d'estar en el centre de la conversa política".
En aquest sentit, ha apuntat que el Partit Socialista ha "traït el mandat dels votants constitucionalistes i dels seus propis electors", i que el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, han iniciat un altre 'procés' que, afirma, busca ancorar a Sánchez al poder.
"Els catalans ho estan passant molt mal i Illa ha reduït el Govern a una delegació del sanchismo", ha afegit, i ha exposat que Catalunya és on és més difícil adquirir un habitatge i es pateix el que qualifica d'infern fiscal.
Així, ha criticat que Illa és "la major estafa política dels últims anys" i que la seva política econòmica la dirigeixen els Comuns, i ha afegit que el president de la Generalitat ha iniciat un procés de liquidació de la classe mitjana.
RELACIÓ AMB JUNTS
Preguntat per la relació del PP amb Junts i altres partits, ha explicat que no mantenen relacions amb altres forces per un "interès particular" sinó per complir amb el mandat dels ciutadans.
"S'estan interpretant malament les coincidències de vot. Nosaltres ens presentem a les eleccions per guanyar-les, per ser la casa gran de la Catalunya real", ha defensat, i ha dit que no renunciaran als seus principis.
OBJECTIUS DEL PP
Sobre els objectius del seu partit per a les properes eleccions generals i fer que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigui el proper president del Govern central ha apuntat que aconseguir 12 diputats a Catalunya és "una aposta ambiciosa, però també realista".
En aquest sentit, com a nou secretari general, ha defensat que el partit ha de millorar la implantació territorial, i ha explicat que va ser el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, qui li va proposar assumir el càrrec, després d'un congrés del partit que, diu, ha estat basat en els principis d'unitat amb la prioritat de construir un projecte de futur.