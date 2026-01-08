Juan Fernández (PP) acusa Sánchez de prioritzar "acords partidistes a l'interès general"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, de prioritzar "acords partidistes a l'interès general" després d'arribar amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, a un acord per al finançament de Catalunya.
"Tot aquest mercadeig va començar amb la compra d'una investidura i avui Sánchez continua pagant el preu de la seva inestabilitat parlamentària", ha assegurat en un comunicat aquest dijous en el qual també ha criticat que no es negociï el finançament en l'àmbit del Consell de Política Fiscal i Financera.
Fernández ha afirmat que la reunió entre Sánchez i Junqueras "evidencia que el PSOE està disposat a cedir sempre als interessos dels independentistes" i que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no hi pinta absolutament res, en les seves paraules.
Respecte a la xifra de 4.700 milions d'euros més per a Catalunya que Junqueras ha anunciat que suposarà l'acord, que reconeix el principi d'ordinalitat, el portaveu popular ha dit que és "una mentida més del PSOE" perquè, segons ell, no ho podrà complir.
"A més, generarà més frustració que els independentistes faran servir per continuar-se fent els perjudicats", i ha conclòs que l'aposta del PP és un sistema multilateral en el qual participin totes les comunitats autònomes.