Juan Fernández (PP) acusa a Paneque de "mentir" sobre Rodalies i veu polititzades les manifestacions

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament de Catalunya, Juan Fernández, ha acusat a la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, de "mentir" en la seva gestió de la crisi a Rodalies i ocultar l'estat real de la xarxa ferroviària, i també ha assegurat que les manifestacions d'aquest dissabte estan "instrumentalitzades políticament".
En una entrevista d'Europa Press, ha dit que Paneque "no només ha demostrat ser una mala gestora de la crisi, sinó ser una mala gestora" a l'hora de preparar la xarxa ferroviària davant de qualsevol problema, i per això ha insistit en la seva dimissió.
Ha recordat que ella també té responsabilitats en la política d'habitatge i d'infraestructures, encara que Fernández rebutja com a solució que es redistribueixin les responsabilitats de la consellera perquè no totes aquestes àrees depenguin de Paneque.
PROTESTES DELS USUARIS
Sobre les protestes per Rodalies convocades aquest dissabte per entitats independentistes (al migdia) i entitats d'usuaris (a la tarda), ha expressat el seu suport a "qualsevol reivindicació que facin els ciutadans de manera anònima i de manera apolítica".
No obstant això, ha apuntat que la mobilització d'usuaris comptarà amb la presència d'Òmnium: "No podem estar al costat d'Òmnium Cultural perquè està defensant una cosa i està utilitzant la manifestació per instrumentalitzar-la de forma política. Nosaltres estem al costat de les plataformes d'usuaris i d'afectats que estan reivindicant una cosa justa".
"AUTOCRÍTICA SÍ, PERÒ RESPONSABILITAT CAP"
Preguntat per les crítiques al PP que fan plataformes d'usuaris pel nivell d'inversió i execució en Rodalies durant la Presidència de Mariano Rajoy, Fernández ha assegurat: "Autocrítica sí, però responsabilitat cap" per part del PP.
"Tots els governs que han passat per l'Estat tenen motius per fer autocrítica sobre la situació de Rodalies. Això no vol dir que, més de 10 anys després que el PP governés a Espanya, tinguem la responsabilitat del que ha passat", ha afegit.
Ha assegurat que la responsabilitat és "única i exclusivament de Pedro Sánchez i del govern socialista de l'Estat i de la Generalitat", a qui ha acusat de tenir els majors nivells de desinversió, i ha titllat de surrealista buscar responsables en governs de fa una dècada.
"CORTINA DE FUM" AMB MUSK
També veu una "cortina de fum" en la proposta del president del Govern, Pedro Sánchez, sobre l'ús de xarxes socials per part de menors: ha considerat textualment que ho planteja ara per tapar la catàstrofe ferroviària a Adamuz (Còrdova) i la crisi a Rodalies arran de l'accident a Gelida (Barcelona).
Ha criticat que el Govern vulgui "legislar per no donar accés als ciutadans a 'X" al·legant que no és un espai segur, perquè assegura que Sánchez vol realment limitar la llibertat d'expressió.
PRESSUPOSTOS I HABITATGE
Preguntat pels Pressupostos de la Generalitat 2026 (que el Govern preveu començar a negociar amb els Comuns en els propers dies), ha criticat que el projecte de comptes del PSC "no va a ajudar als catalans millorant els serveis públics".
Respecte a la condició dels Comuns de prohibir la compra especulativa d'habitatge, Fernández ha augurat que seria "un error històric voler enfortir" el dret a l'habitatge afeblint el dret a la propietat, textualment.
FINANÇAMENT AUTONÒMIC
Quant a l'exigència d'ERC d'avançar en la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat en el nou finançament singular, el popular creu que aquesta mesura busca "fer créixer aquesta macroestructura de la qual es beneficien" PSC i ERC.
Ha conclòs que "Catalunya necessita més recursos, però no a qualsevol preu", i ha insistit que la via per negociar el nou finançament autonòmic és el Consell de Política Econòmica i Fiscal i pactar-la amb la resta de comunitats per preservar la igualtat entre territoris.