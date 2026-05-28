Juan Fernández (PP) acusa Illa de tramar "un cop a la democràcia" amb Sánchez i Zapatero

David Zorrakino - Europa Press
TARRAGONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de tramar "un cop a la democràcia i un cop per desballestar l'Estat a Catalunya" juntament amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, i l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, i li ha exigit explicacions en un ple extraordinari a la cambra catalana.
En unes declaracions als periodistes a Tarragona aquest dijous, Fernández ha afirmat que Illa ha de "donar explicacions sobre els dubtes que hi ha quant al finançament de la campanya electoral del seu partit l'any 2024 i sobre les seves connexions personals amb les persones de la trama de corrupció" que hi ha, presumptament, al voltant del PSOE.
"Sempre que apareix un cas de corrupció del PSOE o de l'entorn del president Pedro Sánchez hi ha un fil conductor que ens porta fins a Salvador Illa", ha afirmat el portaveu popular.
"CONNEXIÓ MOLT CLARA"
Així mateix, ha qüestionat la relació d'Illa amb Santos Cerdán, amb les obres de soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), amb Paco Salazar o amb el recent cas Zapatero.
"En el cas de Zapatero hem vist una connexió molt clara i ens podem fer una pregunta que crec que respondrà als nostres dubtes: Amb qui va estar Illa d'estiueig, de vacances, l'any 2025? Amb Sánchez i Zapatero a La Mareta?", ha dit Fernández.
En aquest sentit, ha dit que "el trio de La Mareta" tramaven, segons ell, cops vergonyosos i immorals, i per això ha exigit al president de la Generalitat que doni explicacions com més aviat millor.