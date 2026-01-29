Juan Bravo (PP) veu el servei de Rodalies col·lapsat i demana al Govern central assumir "responsabilitats"

David Zorrakino - Europa Press
"L'execució que vam fer nosaltres va ser bastant millor que la que podeu veure ara"
BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari d'Hisenda, Habitatge i Infraestructures del PP, Juan Bravo, ha afirmat que el servei de Rodalies ha col·lapsat i ha demanat que el govern de Pedro Sánchez assumeixi les seves "responsabilitats" en matèria d'execució pressupostària.
Així s'ha expressat en una roda de premsa al Parlament al costat del portaveu del grup popular a la cambra, Juan Fernández, preguntat per les crítiques de baixa execució d'inversions a Catalunya durant el govern de Mariano Rajoy.
"Si parlem d'execució, evidentment l'execució que vam fer nosaltres va ser bastant millor que la que podeu veure ara mateix. Una cosa és el que es promet i una altra el que s'executa. Si parlem d'execució, no hi hauria punt de comparació", ha sostingut.
Bravo ha subratllat que el context econòmic que es va trobar el govern popular el 2012 "no és comparable" a l'actual i ha posat d'exemple fons europeus com els Next Generation i la possibilitat que, a parer seu, té el Govern central actual d'endeutar-se.
Així mateix, ha assenyalat que el nivell d'execució del PP "segurament no va ser tot el que calia".
"ELS TRENS ARRIBAVEN A TEMPS"
En la mateixa línia, el portaveu del PP a la cambra catalana ha defensat que "quan governava el PP els trens arribaven a temps".
"Podem fer autocrítica sobre la inversió? Segur. Però el nombre més gran d'incidències i el nombre més gran de desinversió s'ha produït amb el govern de Pedro Sánchez", ha conclòs Fernández.
Bravo i Fernández han atès els mitjans de comunicació al Parlament després de reunir-se amb experts de l'àmbit ferroviari i amb plataformes d'usuaris, que els han traslladat una "visió realista del que passa avui dia a Rodalies".