JPMorgan eleva la seva posició a Grifols fins al 3% en plena negociació de Brookfield per presentar l'OPA

MADRID, 2 set. (EUROPA PRESS) -

El banc més gran dels Estats Units per actius, JPMorgan Chase, ha tornat a superar el llindar del 3% en el capital social de Grifols, després d'haver passat del 2,991% al 3,034%, en un context marcat per la negociació de Brookfield amb fons sobirans per presentar l'oferta pública d'adquisició (OPA) sobre la companyia catalana d'hemoderivats.

Aquest moviment s'ha produït després que l'entitat bancària va rebaixar divendres passat al 2,991% la seva participació a Grifols, la qual cosa la portava a deixar de figurar entre els accionistes més significatius de la companyia catalana.

En concret, la participació del 3,034% de l'entitat bancària es distribueix entre un 0,227% de drets de vot atribuïts a les accions i un 2,807% a través d'instruments financers, que han estat notificats al supervisor aquest dilluns, 2 de setembre, segons consta en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) consultats per Europa Press.

JPMorgan Chase manté gairebé 13 milions d'accions de Grifols, que en el preu actual de mercat (uns 10 euros en l'Ibex-35 a les 16.50 hores d'aquest dilluns) tenen un valor superior als 129 milions d'euros.

Aquesta notificació a la CNMV s'ha produït després que dijous passat, 29 d'agost, es va saber que Brookfield ha mantingut converses amb el fons ADQ dels Emirats Àrabs Units i el GIC de Singapur, si bé ara per ara no s'ha arribat a cap mena d'acord.

Fa gairebé dues setmanes es va saber a través de filtracions que Brookfield estaria buscant un finançament d'uns 10.600 milions de dòlars (9.500 milions d'euros) per poder presentar una OPA conjunta amb la família Grifols per a la companyia farmacèutica.

L'objectiu d'aquests diners seria el refinançament del deute que té Grifols i que inclou préstecs i bons 'high yield'.