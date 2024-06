Jové insta a evitar la repetició electoral i a no donar "per descomptat" el suport d'ERC

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha cridat aquest dimecres Junts i el PSC a assumir la responsabilitat d'evitar una repetició electoral i a no donar "per descomptat" el seu suport a una eventual investidura d'un dels seus candidats.

"No donin per descomptat els nostres vots senzillament perquè vostès són independentistes com ho som nosaltres", ha dit als juntaires durant la seva intervenció en el ple que se celebra al Parlament per activar el compte enrere de dos mesos per investir un president.

Al seu torn, ha fet un avís als socialistes: "No donin tampoc per descomptats els nostres vots perquè vostès es consideren d'esquerres com ho som nosaltres".

Jové ha qualificat d'incapacitat i irresponsabilitat el fet que ni Junts ni el PSC no hagin presentat una candidatura: "Si avui som aquí sense un candidat a la presidència és perquè els ha faltat valentia i coratge per canviar-ho."

El dirigent republicà ha exigit a les dues formacions la responsabilitat i la valentia de "postular-se tantes vegades com calgui" i arribar al 26 d'agost --data límit per a un debat d'investidura-- amb, textualment, la feina feta i no abocar els ciutadans a unes noves eleccions.