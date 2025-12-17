Jové (ERC) retreu a Illa la manca de "lideratge polític" en la gestió de la PPA

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, la manca de "lideratge polític" en la gestió de la crisi de la pesta porcina africana (PPA).
Ho ha dit aquest dimecres en una intervenció al Parlament en resposta a la compareixença d'Illa per la PPA, durant la qual ha acusat el president de no haver estat "a primera línia" els primers dies de la crisi a causa del seu viatge a Mèxic.
"Estar al costat de la ciutadania, transmetent seguretat i tranquil·litat. I sí, ser-hi presencialment per liderar políticament", ha sostingut Jové, que ha assegurat textualment que no demanaven que agafés una escopeta per posar-se a caçar senglars.
Així, Jové ha criticat les respostes "tècniques i no polítiques" del president de la Generalitat i ha afirmat que una cosa és gestionar i una altra molt diferent és liderar.
Finalment, l'ha instat a que "agafi les regnes i impulsi la sortida a aquesta crisi i una reflexió de país per repensar el model, per establir les mesures i evitar que es repeteixi".