Jové (ERC): "Reforçar el Govern avui és millor que obstinar-se a afeblir-lo"

BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha defensat aquest dimecres que "reforçar el Govern avui és millor que obstinar-se a afeblir-lo", després dels canvis efectuats pel president de la Generalitat, Pere Aragonès.

"Reforçar el Govern avui és millor que obstinar-se a afeblir-lo. Estabilitzar el Govern fa 15 mesos era millor que abandonar-lo. Amb els canvis que ens ha presentat, president, enforteix el Govern per encarar l'últim any de legislatura", ha dit en el ple del Parlament, i ho considera un encert en formes, moment, contingut i persones triades.

Així, ha defensat que la remodelació serveix per enfortir el seu perfil institucional i la seva estructura política amb l'objectiu de destinar "fins l'últim minut del mandat a fer la màxima feina que sigui possible".

Ha felicitat la nova vicepresidenta, Laura Vilagrà, i el nou viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern, Sergi Sabrià, als qui fa més de 30 anys que coneix i amb els quals ha compartit "milers de batalles".

"La determinació, compromís i generositat de Vilagrà i Sabrià són i continuaran sent els senyals d'identitat de la seva actuació política", ha remarcat Jové, que ha demanat aprofitar l'últim any de mandat per continuar treballant i per frenar especulacions i dubtes interessats, ha dit.

Ha deixat clar que tenen la intenció de culminar el mandat per poder "acabar la feina" sent conscients dels reptes que tenen per davant, com la lluita contra la sequera, entre d'altres.