Jové (ERC) rebutja consultar al TJUE l'aplicació de la llei d'amnistia

Els advocats del republicà presenten al·legacions contràries a enviar la causa a la justícia europea



BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, rebutja plantejar, tant una qüestió d'inconstitucionalitat com qüestions prejudicials, al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l'aplicació de la llei d'amnistia en la seva causa.

Segons ha informat ERC en un comunicat aquest dijous, els advocats de Jové han presentat un escrit d'al·legacions davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el qual consideren innecessari plantejar aquestes qüestions i per això tornen a demanar que s'arxivi la causa en aplicació de la llei aprovada al Congrés.

A principis de juliol, el TSJC va considerar "amnistiables" els delictes de malversació, prevaricació i desobediència de Jové, l'exdiputat Lluís Salvadó i la consellera de Cultura en funcions, Natàlia Garriga, acusats en la causa de l'1-O, però va plantejar consultar-ho al Tribunal Constitucional o el TJUE.

La defensa de Jové argumenta que "no està gens fonamentada una suposada inconstitucionalitat de la llei d'amnistia atès que la claredat de la llei garanteix seguretat jurídica, com també fixa la Comissió de Venècia".

Sosté que es garanteix la igualtat davant la llei perquè els criteris que estableix per ser aplicada "estan clarament definits en la pròpia norma".

"QÜESTIONAR LLEIS EN ABSTRACTE"

Els lletrats expliquen que les qüestions prejudicials a Europa no són per "qüestionar lleis en abstracte ni plantejar qüestions hipotètiques" sinó que serveixen per resoldre dubtes sobre com aplicar el dret europeu quan calgui per dirimir un cas local, i a parer seu, no és el cas de Jové.

"En cap cas es poden fer interpretacions extensives, ni plantejar qüestions basades en futuribles per elucubrar sobre un hipotètic impacte en els interessos financers de la Unió Europea d'un projecte independentista, sobretot quan aquestes premisses no formen part del relat acusatori", conclou el text.