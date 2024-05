Jové (ERC) destaca la "coherència" de Rovira després d'anunciar que no repetirà com a secretària general

BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC al Parlament i membre de l'executiva del partit, Josep Maria Jové, ha destacat la "coherència" de la secretària general dels republicans, Marta Rovira, d'anunciar que no repetirà en el càrrec en el Congrés Nacional d'ERC del 30 de novembre.

"Ets exemple, far, referent, determinació, coherència, valentia, generositat, dignitat", ha sostingut Jové en un missatge a X aquest dijous recollit per Europa Press.

Jové ha assegurat que Rovira és "tot allò que dona sentit a la militància i la lluita", i també l'ha definida com una amiga que no falla mai i que sempre hi és i hi serà.