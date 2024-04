Jové (ERC) defensa els pactes amb el PSOE però diu que "han servit de munició" contra ells

Defensa que "l'exili i la presó són necessàriament complementaris" en el procés



BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha defensat els pactes efectuats pel seu partit amb el PSOE però ha admès que "han servit de munició per a determinades forces polítiques" per intentar-los desgastar.

En una entrevista d'aquest dijous a 'Nació' recollida per Europa Press, ha retret a Junts que els critiquin per negociar amb els socialistes i que ells facin el mateix: "Pot posar algun exemple d'alguna cosa que hagin cobrat per endavant en els últims mesos amb el PSOE?".

Per això, ha demanat humilitat als juntaires i ha afirmat que si aconsegueixen el traspàs de les competències en immigració els ho reconeixerà, si bé li agradaria que ells "estiguessin al costat d'ERC" si obtenen el traspàs de Rodalies o un nou finançament per a Catalunya.

EXILI I PRESÓ, "COMPLEMENTARIS"

Jové, acusat de presumpta desobediència en els preparatius de l'1-O, ha defensat que "l'exili i la presó són necessàriament complementaris" en el procés, ja que si tots els encausats haguessin sortit de Catalunya no hi hagués hagut l'onada de reacció de solidaritat i rebuig a la repressió que, en les seves paraules, hi va haver.

Així mateix, ha argumentat que si tots els acusats haguessin entrat a la presó, la tasca jurídica i de denúncia no hauria estat la mateixa --en les seves paraules-- i ha resolt que "és molt dur dir-ho, però la gent que ha patit la repressió en forma de presó i exili, ha ajudat molt a la internacionalització" del conflicte.