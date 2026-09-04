Jové (ERC) critica les "maniobres dilatòries" del TSJC amb la seva amnistia i espera el TJUE

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC al Parlament i exsecretari de Vicepresidència de la Generalitat, Josep Maria Jové, ha criticat les "maniobres dilatòries" del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), després que aquest últim hagi desestimat la petició d'amnistiar-lo, i s'ha mostrat confiat en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).
"M'ho esperava, perquè des del moment en què s'aprova la llei d'amnistia, els tribunals la poden aplicar i les maniobres dilatòries que estan emprenent alguns tribunals, entre els quals el Tribunal Suprem i el TSJC, són evidents", ha dit en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press aquest divendres.
El TSJC ha desestimat la petició d'amnistia a Jové i a l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvador i manté les qüestions prejudicials que va elevar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) perquè examinés l'adequació de l'aplicació de la llei d'amnistia al delicte de malversació de fons públics pel qual tots dos estan acusats.
Jové ha lamentat que la resolució del TJUE del mes de juliol respecte a la causa del Tribunal de Comptes atén moltes de les qüestions del TSJC: "Són exactament o gairebé exactament les mateixes preguntes", ha expressat.
Ha afegit que davant la denegació ara com ara no es pot presentar recurs, ja que estan en espera que el TJUE es pugui pronunciar sobre el seu cas, però que sí que enviaran un escrit al tribunal europeu per posar de manifest "les maniobres dilatòries" del TSJC.