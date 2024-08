Jové (ERC) avisa al PSC que perdrà el seu suport si no compleixen el pacte: "No ens tremolarà el pols"

Alerta que ERC "sent desconfiança i distància amb el PSC"



BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, ha avisat al PSC que perdrà el suport d'ERC si no compleixen el pacte: "No dubtin que no ens tremolarà el pols si no apliquen allò acordat".

Ho ha dit aquest dijous en la seva intervenció en el ple d'investidura del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat, en la qual ha afegit que el seu partit votarà a favor en haver aconseguit un acord "bo per al conjunt del país".

Jové ha alertat que ERC "sent desconfiança i distància amb el PSC" i ha assegurat que tenen memòria i motius per a aquesta desconfiança pel paper del PSOE i el PSC en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució el 2020.

"Estem lluny. Molt lluny. Que ningú entengui aquest acord com un acord estratègic", ha dit, i ha demanat que no es compari el pacte actual amb l'aconseguit el 2003.

Ha afegit que no acceptaran "ni relaxació ni cants de sirena ni promeses al vent" i que es tracta d'un sí en guàrdia, que, en les seves paraules, exigeix el compliment del pacte.

El portaveu ha dit que el d'aquest dijous no és un "sí a un Govern compartit i menys un sí a un 'sottogoverno'" i ha subratllat que el PSC no té la legislatura assegurada.

CRÍTIQUES A JUNTS

Jové ha recordat que el 2021 hi havia una majoria independentista en vots i en escons en el Parlament i ha lamentat que no es mantingués.

Ha dit que aquesta majoria "ja no existeix" i ha criticat a Junts per haver passat del Govern a fer una oposició que ha qualificat de dura.

"En canvi, la majoria 'sociovergent' va a l'alça" i ha criticat que Junts votés juntament amb el PSC per, en les seves paraules, impedir polítiques transformadores i desgastar el Govern liderat per Pere Aragonès.

D'altra banda, Jové ha celebrat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Barcelona aquest dijous i ha assegurat que hauria de poder estar present en el Parlament per al ple d'investidura.

RÈPLICA D'ILLA

En el seu torn de rèplica, Illa ha assegurat que sent la responsabilitat d'honorar els acords als quals han arribat ambdues formacions polítiques.

Ha apuntat que la seva voluntat és que tant ERC com els Comuns es mantinguin al costat del seu Govern al llarg de tota la legislatura i que la seva obra de Govern permeti als republicans "sentir-se còmodes".