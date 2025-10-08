Jové (ERC) avisa Illa que està "en temps de descompte" i demana passar als fets en finançament

Situa com la 'prova del cotó' la votació al Congrés per habilitar la recaptació de l'IRPF
El líder d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha avisat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que està "en temps de descompte" en aquesta legislatura, i li ha demanat passar de les paraules als fets per complir l'acord d'investidura amb ERC sobre el finançament singular.
"Se li acaba el temps", ha advertit Jové en la seva intervenció aquest dimecres durant el debat de política general (DPG), en què ha assegurat que governar de renda és un problema quan s'acaba --textualment--, i ha insistit que el compliment dels acords d'investidura hauria de ser una prioritat per al Govern, ja que considera que només disposa de majories consolidades per fer efectius aquests pactes.
Jové ha sostingut que l'infrafinançament dels serveis públics "no es resol amb bones paraules amb aquells que no compleixen l'acordat per molt que comparteixin militància partidista" amb l'executiu, en al·lusió al Govern central, i ha reclamat a Illa que no s'amagui darrere l'excusa que la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, està tancada en banda, en les seves paraules.
Li ha demanat que "deixi de ser el portaveu del PSOE", i li ha recordat que ERC no negociarà els pressupostos sense avenços en finançament, després de situar com la 'prova del cotó' la votació al Congrés de la proposició de llei presentada per ERC per a l'habilitació legal per recaptar l'IRPF.
CONTINUACIÓ DEL GOVERN D'ERC
Ha assegurat que "malgrat els seus esforços per vendre projectes propis, el Govern fa un any que presenta iniciatives que són la culminació, continuació o simples maquillatges de la feina que el govern republicà va deixar encarrilat", i ha afegit que el país ja estava en marxa abans que arribessin els socialistes i el risc és que el PSC l'aturi o el faci descarrilar.
El líder republicà també ha apel·lat "tots els demòcrates a sumar-se a les propostes d'herències de sobirania social i nacional" que fa ERC, i ha reivindicat que la lluita per l'alliberament nacional de Catalunya està lligada amb la de la justícia social.
Ha criticat que no s'apliqui la llei d'amnistia i que el jutge Juan Carlos Peinado hagi demandat al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, per injúries: "Alguns jutges volen absoluta impunitat, i no poden ser criticats com qualsevol altre ciutadà? Quina barra", després del que ha subratllat que hi ha jutges que prevariquen i altres que estan al servei dels interessos de la dreta i l'extrema dreta.