Jové demana a Illa que no "arrossegui els peus" i compleixi els acords pactats amb ERC

David Zorrakino - Europa Press
Li recrimina que situï l'amnistia com el "punt final del conflicte"
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que no "arrossegui els peus" a l'hora de complir els acords pactats amb la seva formació perquè, ha advertit, sense complir els acords pactats no hi haurà nous pactes i l'estabilitat que desitja trontollarà.
Ho ha dit durant el debat de política general aquest dimecres, quan ha dit a Illa que "se li acaba el temps" i li ha reclamat que exigeixi al president espanyol, Pedro Sánchez, que compleixi amb Catalunya, ja que són acords que considera bons per al conjunt dels ciutadans.
Jové ha apuntat que l'acord d'investidura incloïa avenços en sobirania nacional i social i que aquest és el sentit de la legislatura, i li ha demanat que no busqui "excuses ni caigui en el xantatge de la por" apel·lant al perill de l'extrema dreta.
Ha criticat que el d'Illa és un govern "sense ambició, sense gestió" i sense lideratge, i ha assenyalat que després de dos anys de legislatura no hi ha hagut normalització institucional ni bona gestió.
Sobre la gestió, li ha retret que s'excusi en el que considera revisionisme històric, i ha reivindicat que les dades socioeconòmiques desmenteixen que l'última dècada s'hagi perdut: "No torni a relacionar mai més independentisme amb mala gestió", ha resolt.
En referència a les propostes que portarà la seva formació a aquest debat de política general ha explicat que se centraran en àmbits com la protecció de la immersió lingüística a les escoles, la defensa de la indústria i els llocs de feina, per la qual cosa sol·licitaran formar part de la governança de Seat, i en matèria d'habitatge demanaran reduir l'impost de transmissions patrimonials i "impossibilitar l'especulació", a més de reclamar que el pacte educatiu es dirigeixi i impliqui tota la societat.
AMNISTIA
També s'ha referit a l'amnistia, i ha recriminat a Illa que la situï com el "punt final del conflicte" perquè, afirma, amb l'amnistia no s'acaba res, i afegeix que la causa del conflicte continua sent la impossibilitat de desenvolupar un projecte dins l'Estat.
En aquest sentit, ha dit compartir la contraposició esgrimida per Illa en el seu discurs aquest dimarts entre democràcia i autoritarisme, però li ha recordat que la democràcia es mesura en el grau de protecció i desenvolupament dels drets individuals i col·lectius i el d'autodeterminació "resulta sempre fonamental".